В Башкирии уволили агента по недвижимости за участие в запрещенной организации

В Башкирии с работы был уволен Азат Хамматов. Причиной для сокращения стало его членство в запрещенной на территории России экстремистской организации «Башкорт». Хамматов трудился агентом недвижимости в риэлтерской компании «Перспектива».

По мнению клиентов «Перспективы», работники, состоящие в подобных организация, бросают тень на репутацию компании. Их слова цитирует издание «Башинформ».

«Активно участвует в их незаконных акциях, финансирует экстремистскую деятельность. Его подельники активно предлагают сторонникам движения его услуги, таким образом, отмывают преступные деньги. Таким пройдохам не место в такой солидной организации!»

Марк Булах, клиент компании

«А почему у вас экстремисты работают, такое агентство, а таких типов держите? Прямо неприятно стало»

Минзаля Бурангулова, клиентка

Руководство компании «Перспектива» тут же отреагировало на обращения и опубликовало официальный ответ, из которого следует, что Азат Хамматов больше не работает в риэлтерском агентстве.

«Гражданин Х. изъявил желание прекратить сотрудничество с нами. В связи с этим, обработка персональных данных указанного гражданина была прекращена»

Руководство компании «Перспектива»

Руководитель центра противодействия коррупции и ветеран органов безопасности Илья Якупов рассказал, что даже сочувствующие запрещенным на территории России организациям берутся «на карандаш».

«Участие в экстремистских организациях влечёт попадание в реестры и списки спецслужб из которых потом практически невозможно выйти. Это как «волчий билет» для человека. С таким бэк-граундом никуда в приличное место не возьмут. Кроме того, в любой организации служба безопасности всегда пробивает сотрудников по открытым источникам. А Гугл помнит всё»

Илья Якупов, руководитель центра противодействия коррупции и ветеран органов безопасности