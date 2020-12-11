В Башкирии уволили агента по недвижимости за участие в запрещенной организации

«Участие в экстремистских организациях влечёт попадание в реестры и списки спецслужб из которых потом практически невозможно выйти. Это как «волчий билет» для человека. С таким бэк-граундом никуда в приличное место не возьмут. Кроме того, в любой организации служба безопасности всегда пробивает сотрудников по открытым источникам. А Гугл помнит всё»

Илья Якупов, руководитель центра противодействия коррупции и ветеран органов безопасности