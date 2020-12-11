В Башкирии уволили агента по недвижимости за участие в запрещенной организации

В Башкирии с работы был уволен Азат Хамматов. Причиной для сокращения стало его членство в запрещенной на территории России экстремистской организации «Башкорт». Хамматов трудился агентом недвижимости в риэлтерской компании «Перспектива».
По мнению клиентов «Перспективы», работники, состоящие в подобных организация, бросают тень на репутацию компании. Их слова цитирует издание «Башинформ».
Руководство компании «Перспектива» тут же отреагировало на обращения и опубликовало официальный ответ, из которого следует, что Азат Хамматов больше не работает в риэлтерском агентстве.
Руководитель центра противодействия коррупции и ветеран органов безопасности Илья Якупов рассказал, что даже сочувствующие запрещенным на территории России организациям берутся «на карандаш».