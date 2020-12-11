Жителей Башкирии предупреждают о массовых рейдах ГИБДД

На этих выходных в Башкирии пройдут массовые рейды ГИБДД. Об этом сообщил Динар Гильмутдинов, глава Госавтоинспекции региона, в социальных сетях.
В последнее время в Башкирии фиксируется большое количество дорожно-транспортных происшествий. В связи с эти решено провести массовые проверки автовладельцев. Особое внимание будет уделено грубым нарушениям ПДД, а также пьяному вождению.
Рейды пройдут во всех городах и районах республики. Известно, что по состоянию на 9 ноября в Башкирии в авариях погибли 388 человек.