Жителей Башкирии предупреждают о массовых рейдах ГИБДД

На этих выходных в Башкирии пройдут массовые рейды ГИБДД. Об этом сообщил Динар Гильмутдинов, глава Госавтоинспекции региона, в социальных сетях.

В последнее время в Башкирии фиксируется большое количество дорожно-транспортных происшествий. В связи с эти решено провести массовые проверки автовладельцев. Особое внимание будет уделено грубым нарушениям ПДД, а также пьяному вождению.