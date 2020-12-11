Жителя Башкирии обманула на крупную сумму «сотрудница банка»

43-летний житель Октябрьского стал жертвой мошенницы. Обманным путем злоумышленница похитила у него 85 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Мужчина рассказал, что решил оформить потребительский кредит через интернет, и подал в банк заявку. Спустя некоторое время ему позвонила девушка и представилась сотрудницей банка, пояснив, что ему одобрен кредит.
Оперативники возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время они разыскивают преступницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.