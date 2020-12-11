Жителя Башкирии обманула на крупную сумму «сотрудница банка»

43-летний житель Октябрьского стал жертвой мошенницы. Обманным путем злоумышленница похитила у него 85 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Мужчина рассказал, что решил оформить потребительский кредит через интернет, и подал в банк заявку. Спустя некоторое время ему позвонила девушка и представилась сотрудницей банка, пояснив, что ему одобрен кредит.

После чего «сотрудница банка» сообщила, что необходимо оплатить страховку банку, а также внести дополнительную сумму, чтобы защитить денежные средства от мошеннических действий, при этом девушка пояснила, что деньги потерпевшему вернутся, после погашения кредита. Мужчина согласился и перевел деньги на указанный номер счета. После чего ему снова позвонила «сотрудница банка» и сообщила, так как сумму кредита большая, необходимо перечислить ещё деньги в качестве залога. Мужчине это уже странным, и он прервал разговор. Затем в интернете заявитель решил посмотреть отзывы об этом банке, где увидел сообщения о том, что на этом сайте орудуют мошенники.

пресс-служба МВД по Башкирии

Оперативники возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время они разыскивают преступницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сотрудники ОМВД России по городу Октябрьскому в очередной раз предупреждают граждан и призывают быть более бдительными! По всем фактам, вызывающим подозрение, обращайтесь в полицию.

пресс-служба МВД по Башкирии