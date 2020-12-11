В Уфе ушел из жизни ветеран Башкирской филармонии и телевидения Салават Итбаев

В столице Башкирии на 76-м году ушел из жизни ветеран Башкирской филармонии и телевидения Салават Мустафович Итбаев. Он был известным артистом разговорного жанра, сценаристом, а также заслуженным артистом и заслуженным деятелем искусств Республики Башкортостан.

Салават Мустафович родился в селе Бикбаево Зианчуринского района БАССР. В 1973 году он окончил Уфимский институт искусств, а также Высшие режиссёрские мастерские при Институте повышения квалификации режиссёров эстрадных представлений в 1992 году.

С 1973 года Салават Итбаев работал художественным руководителем рабоче-молодёжного театра Дворца культуры имени 40‑летия ВЛКСМ, с 1977 по 1992 был конферансье и артистом эстрады, с 1999 года являлся художественным руководителем эстрады Башкирской филармонии, а также с 1992 по 1999 работал режиссёром ГТРК «Башкортостан».

Автор сценариев и режиссёр более 300 постановок: театрализованных, концертных, юбилейных программ, праздничных мероприятий, правительственных концертов, фестивалей в Татарстане, Турции, Москве. Режиссёр видеофильмов о Загире Исмагилове, Назаре Наджми, цикла исторических телеочерков «Шәжәрә», телешоу «Ултырайыҡ әле бөгөн кис» («Посиделки») и многих других.

Совсем недавно, три месяца назад в Сибае похоронили его сына, актера Сибайского башкирского театра драмы им. А. Мубарякова Марса Итбаева.

Прощание с покойным состоится завтра, 12 декабря, в 15:30 в Большом прощальном зале по адресу Цветочная, 2. Похоронят Салавата Итбаева в воскресенье, 13 декабря, на родине, в Зианчуринском районе.