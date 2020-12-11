Жительница Уфы пыталась сбыть крупную партию наркотиков

Накануне суд вынес приговор 48-летней уфимке. Ее признали виновной в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в августе текущего года. В интернете женщина пыталась купить крупную партию наркотиков для дальнейшего сбыта. В ходе обысков правоохранители обнаружили у нее почти полкилограмма запрещенного вещества.
Свою вину уфимка признала. Ее приговорили к 8 годам тюрьмы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.