Ночь без тепла и света: стала известна причина электрического коллапса в Башкирии

Минувшей ночью жители Иглино остались без электричества. Семь улиц райцентра погрузились во тьму. Проблема осложнялась тем, что не только свет, но и отопление в домах зависят от электричества. Бригады ремонтников в течение ночи боролись с ЧП, администрация района развернула пункт обогрева.
Под слоем из нескольких одеял от холода спасается 88-летняя бабушка. Ее дочь Любовь Калмацкая говорит: всю ночь семья провела без тепла. Вчера поздно вечером отключилось электричество. Не стало света и отопления. Да и газа здесь нет. К бабушке приезжала скорая, однако у них возникли трудности в оказании помощи.
В доме женщина ходит в верхней одежде, а ее собака спряталась от холода под одеялом. Администрация района ночью обеспечила электрогенератором. Его мощность направили в комнату бабушки, чтобы хотя бы там появилось тепло.
Без электричества в этой части Иглино остались 4 улицы. А это больше 150 домов. Причина – из строя вышел трансформатор. Из-за перенапряжения сгорели все предохранители.
На месте ЧП был развернут оперштаб, чтобы не допустить несчастных случаев. Чтобы люди не замерзли, администрация района организовала пункт обогрева. Автобус дежурит здесь со вчерашнего вечера. В салоне печка работает на полную мощность. Кроме того, здесь есть термос с кипятком, и можно попить горячий чай.
Прошлым вечером электричество также пропало на улицах Горького, Ломоносова и Заводской. Причина – изношенный кабель. В половину 5 утра работу трансформатора восстановили. Часть электросетей района, где и произошли отключения, в середине ноября были переданы в ГУП «РЭС». Его руководство делает неутешительный вывод: изношенность сетей примерно 90%. По всей видимости, они не обслуживались. Теперь нужно менять провода и около 20 трансформаторов в зоне обслуживания.
В 12 часов дня свет вновь появился в домах. В администрации района говорят: проблема с электричеством – одна из самых острых.
Как отмечают в муниципалитете, чтобы провести реконструкцию всех изношенных сетей, необходимо порядка 300 млн рублей. Работы будут идти в несколько этапов, чтобы вопрос с электрическим коллапсом в районе, тянущимся много лет, наконец, закрыть.