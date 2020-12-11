Ночь без тепла и света: стала известна причина электрического коллапса в Башкирии

Минувшей ночью жители Иглино остались без электричества. Семь улиц райцентра погрузились во тьму. Проблема осложнялась тем, что не только свет, но и отопление в домах зависят от электричества. Бригады ремонтников в течение ночи боролись с ЧП, администрация района развернула пункт обогрева.

Под слоем из нескольких одеял от холода спасается 88-летняя бабушка. Ее дочь Любовь Калмацкая говорит: всю ночь семья провела без тепла. Вчера поздно вечером отключилось электричество. Не стало света и отопления. Да и газа здесь нет. К бабушке приезжала скорая, однако у них возникли трудности в оказании помощи.

Когда она приехала, снять кардиограмму у бабушки не смогли. Электричества нет, они не смогли подключить регулятор. Сделали ей какие-то лекарства, чтобы человек уснул и, наверное, не тревожился. Любовь Калмацкая, жительница с. Иглино

В доме женщина ходит в верхней одежде, а ее собака спряталась от холода под одеялом. Администрация района ночью обеспечила электрогенератором. Его мощность направили в комнату бабушки, чтобы хотя бы там появилось тепло.

Без электричества в этой части Иглино остались 4 улицы. А это больше 150 домов. Причина – из строя вышел трансформатор. Из-за перенапряжения сгорели все предохранители.

Буквально три дня назад из-за скачков напряжения мне пришлось покупать новую стиральную машину, потому что сгорела плата. Мы все регулярно оплачиваем счета ЖКХ. А где эти деньги-то вообще? Игорь Магадеев, житель с. Иглино

На месте ЧП был развернут оперштаб, чтобы не допустить несчастных случаев. Чтобы люди не замерзли, администрация района организовала пункт обогрева. Автобус дежурит здесь со вчерашнего вечера. В салоне печка работает на полную мощность. Кроме того, здесь есть термос с кипятком, и можно попить горячий чай.

Прошлым вечером электричество также пропало на улицах Горького, Ломоносова и Заводской. Причина – изношенный кабель. В половину 5 утра работу трансформатора восстановили. Часть электросетей района, где и произошли отключения, в середине ноября были переданы в ГУП «РЭС». Его руководство делает неутешительный вывод: изношенность сетей примерно 90%. По всей видимости, они не обслуживались. Теперь нужно менять провода и около 20 трансформаторов в зоне обслуживания.

Эта сумма на сегодняшний день – порядка 50 млн. Защищаем сейчас бюджет на эти работы. В общем-то документы сейчас лежат в Минфине. В настоящий момент стоит 100 КВатт, естественно, этого не хватает. Планируем 250 сейчас установить. Этого хватит с запасом. Евгений Ефимов, руководитель ГУП «РЭС»

В 12 часов дня свет вновь появился в домах. В администрации района говорят: проблема с электричеством – одна из самых острых.

Наша задача, чтобы ГУП «РЭС» максимально быстро начал ремонт этих сетей. Для этого им необходимо финансирование. И финансирование получат в ближайшие дни уже. Надеюсь, на следующей неделе у них пройдет аукцион на закупку необходимых материалов и оборудования для того, чтобы эти сети ремонтировать, и они приступят максимально быстро. Николай Самойленко, глава администрации Иглинского района