В Уфе медикам скорой помощи подарили 200 защитных костюмов новой модели

Уфимское швейное предприятие бесплатно передало медикам 200 защитных костюмов. Благотворительная акция сегодня прошла на станции скорой помощи. Комплекты многоразовые, из специальной мембранной ткани, благодаря чему униформа более комфортная. Врачи и фельдшеры уже оценили подарок.
Утренняя пересменка на станции скорой помощи сегодня началась с дефиле. Фельдшер Роман Чебаев примеряет и демонстрирует коллегам новые комбинезоны – их медикам привезли в подарок. Костюмы заметно удобнее тех, в которых приходилось работать прежде.
Комбинезоны сшиты из специальной мембранной ткани, которая с одной стороны не пропускает внутрь микробы, с другой – обладает дышащими свойствами. Для людей, которые практически половину суточной смены проводят в таком виде, это немаловажно.
Врачу такой костюм прослужит не одну смену. Комбинезоны можно дезинфицировать и использовать повторно до 10 раз.
Предприятие «Магеллан» прежде специализировалось на пошиве спецодежды, в том числе и для военных. Весной все мощности быстро перенаправили на производство масок и комбинезонов – поначалу одноразовых. Затем технологи разработали новую модель.
Вариант в синей расцветке тоже стал новинкой. Его специально разработали для работников экстренных бригад. В качестве благотворительной акции предприятие передало на республиканскую станцию 200 комбинезонов.