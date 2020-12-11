В Уфе медикам скорой помощи подарили 200 защитных костюмов новой модели

Уфимское швейное предприятие бесплатно передало медикам 200 защитных костюмов. Благотворительная акция сегодня прошла на станции скорой помощи. Комплекты многоразовые, из специальной мембранной ткани, благодаря чему униформа более комфортная. Врачи и фельдшеры уже оценили подарок.

Утренняя пересменка на станции скорой помощи сегодня началась с дефиле. Фельдшер Роман Чебаев примеряет и демонстрирует коллегам новые комбинезоны – их медикам привезли в подарок. Костюмы заметно удобнее тех, в которых приходилось работать прежде.

Те костюмы более плотные, в них жарко. А в этом себя чувствуешь комфортнее. Роман Чебаев, фельдшер станции скорой медицинской помощи

Комбинезоны сшиты из специальной мембранной ткани, которая с одной стороны не пропускает внутрь микробы, с другой – обладает дышащими свойствами. Для людей, которые практически половину суточной смены проводят в таком виде, это немаловажно.

Каждую смену дают перевозку больных с ковидной инфекцией из одной больницы в другую, или приезжаем на подтвержденный диагноз. За смену 2-3 случая бывает. Халим Нургудин, врач станции скорой медицинской помощи

Врачу такой костюм прослужит не одну смену. Комбинезоны можно дезинфицировать и использовать повторно до 10 раз.

Экономическая составляющая немаловажна. Те средства, которые у нас сейчас уходят на покупку средств индивидуальной защиты, они колоссальные. Поэтому помощь, которую нам сейчас предоставила компания «Магеллан», – серьезное нам подспорье в использовании этих многоразовых костюмов. Аяз Камалов, главный врач Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф

Предприятие «Магеллан» прежде специализировалось на пошиве спецодежды, в том числе и для военных. Весной все мощности быстро перенаправили на производство масок и комбинезонов – поначалу одноразовых. Затем технологи разработали новую модель.

Есть заключение Института Вишневского на эту ткань, что она микробонепроницаема, стерильна. Уже поставляли не одну тысячу комбинезонов, есть положительные отзывы. Мария Кашанская, директор по производству компании «Магеллан»