В Уфе агрессивный таксист-нелегал устроил дебош во время проверки

Кидался на проверяющих и кричал матом, после чего заперся в машине на несколько часов. В Уфе во время рейдов по нелегальным перевозчикам один из таксистов встретил сотрудников Ространснадзора с агрессией. В его машине были пассажиры, которые доверили свои жизни человеку, не проходившему медосмотры.
Центральный рынок. Стоянка на перекрестке Цюрупы и Революционной. Каждый день отсюда совершают междугородние рейсы пассажирские такси. Большинство работает нелегально. Возмущение жителей ближайших домов вызывает как круглосуточный шум от таксистов, так и мусор, который они оставляют здесь после себя.
Это одно из излюбленных мест междугородних «бомбил». Они сами устанавливают цену на проезд и без нужных документов осуществляют перевозку пассажиров. Тем, кто сел в автомобиль за условные 200 рублей за 300 километров пути, никто не гарантирует, что их не высадят посреди трассы или возместят ущерб – при аварии. Бывали случаи и страшнее, когда так называемые попутчики убивали своих пассажиров, как это было годом ранее в Московской области. Поэтому сейчас Западно-Уральское межрегиональное управление Ространснадзора начало активно бороться с нелегальными перевозчиками.
На этих кадрах водитель серебристой «Приоры» выезжает с пассажирами из Уфы в Белорецк. У Ространснадзора он на карандаше. Как только авто останавливают, водитель делает вид, что в недоумении, ведь, с его слов, он едет в машине с друзьями, о предоставлении услуг перевозки за деньги и речи быть не может.
Однако друг водителя все-таки называет цену «бесплатного» подвоза.
Мужчина становился все агрессивнее, у сотрудников Ространснадзора появились подозрения, что водитель может быть в наркотическом опьянении.
Спустя несколько минут настроение водителя вдруг изменилось. И он, видимо, решил переключить внимание исключительно на себя. Водитель написал объяснительную, но как только приехали сотрудники ГИБДД, мужчина решил закрыться в автомобиле.
4 часа водитель переждал в автомобиле, на место приехал юрист, которого, со слов дебошира, ему нашла сестра. После чего таксист все-таки вышел из машины.
В итоге водителя отправили на медицинское освидетельствование, чтобы понять, в каком состоянии мужчина выезжал с пассажирами на трассу. Между тем его автомобиль увезли на спецстоянку, срок изъятия определит суд. Поэтому у парня из Белорецка еще будет время подумать о приобретении лицензии перед тем, как выходить на линию в будущем. Это уже 126-й случай ареста транспорта за текущий год в ходе рейдов Ространснадзора, связанных с нелегальной перевозкой людей.