В Уфе агрессивный таксист-нелегал устроил дебош во время проверки

Кидался на проверяющих и кричал матом, после чего заперся в машине на несколько часов. В Уфе во время рейдов по нелегальным перевозчикам один из таксистов встретил сотрудников Ространснадзора с агрессией. В его машине были пассажиры, которые доверили свои жизни человеку, не проходившему медосмотры.

Центральный рынок. Стоянка на перекрестке Цюрупы и Революционной. Каждый день отсюда совершают междугородние рейсы пассажирские такси. Большинство работает нелегально. Возмущение жителей ближайших домов вызывает как круглосуточный шум от таксистов, так и мусор, который они оставляют здесь после себя.

Это одно из излюбленных мест междугородних «бомбил». Они сами устанавливают цену на проезд и без нужных документов осуществляют перевозку пассажиров. Тем, кто сел в автомобиль за условные 200 рублей за 300 километров пути, никто не гарантирует, что их не высадят посреди трассы или возместят ущерб – при аварии. Бывали случаи и страшнее, когда так называемые попутчики убивали своих пассажиров, как это было годом ранее в Московской области. Поэтому сейчас Западно-Уральское межрегиональное управление Ространснадзора начало активно бороться с нелегальными перевозчиками.

На этих кадрах водитель серебристой «Приоры» выезжает с пассажирами из Уфы в Белорецк. У Ространснадзора он на карандаше. Как только авто останавливают, водитель делает вид, что в недоумении, ведь, с его слов, он едет в машине с друзьями, о предоставлении услуг перевозки за деньги и речи быть не может.

– Едем домой просто! Людей взял с собой, потому что они знакомые, все, мы едем за бесплатно домой. Я сам еду домой, и они едут домой. – Как его зовут? – В смысле как его зовут? Максим, б***ь! – Максим тебя зовут? – Нет. – Он говорит, что его не Максим зовут. – Его друга Максим зовут, вон его друг стоит, вон рядышком. Ну Максима знаю! А он с ним просто.

Однако друг водителя все-таки называет цену «бесплатного» подвоза.

– Ну в районе от ста до 300 рублей где-то. – Только из-за того, что дешево? – Да, только из-за того, что дешево.

– Ну и что, мне же заправляться на что-то надо, это что такси называется – 100 рублей? Вы что несете? Попутчик, б***ь, ну не таксист же, я какой таксист? Вы че несете-то вообще? Вот они гаишников вызвали, б***ь, идите к таксистам, я че таксист? – Ну, судя по всему, похожи. – Похожи, б***ь, идите перекреститесь там, я не знаю, в церковь сходите.

Мужчина становился все агрессивнее, у сотрудников Ространснадзора появились подозрения, что водитель может быть в наркотическом опьянении.

– Я сейчас машину тут на штрафстоянке оставлю, вы меня за 100 рублей отвезите на***й! – Успокойтесь гражданин. – А че я должен делать еще?!

Спустя несколько минут настроение водителя вдруг изменилось. И он, видимо, решил переключить внимание исключительно на себя. Водитель написал объяснительную, но как только приехали сотрудники ГИБДД, мужчина решил закрыться в автомобиле.

– Я с них ни копейки не взял. – Нет, а зачем вы мне это говорите? – Я вообще их за спасибо хотел везти. – Зачем вы мне это говорите? – Я вам говорю, вы сейчас машину заберете, силу применять будете, да? Применяйте! – Вы в любом случае на этой машине никуда не уедете.

4 часа водитель переждал в автомобиле, на место приехал юрист, которого, со слов дебошира, ему нашла сестра. После чего таксист все-таки вышел из машины.

– Почему выйти решили? Передумали? – Потому что юрист мне объяснил, что надо выйти. – Мне просто юриста прислали, чтоб это все законно хотя бы, а то какая-то чушь.