В Башкирии запустят скоростные электрички

Теперь таксистов-нелегалов на рынке пассажироперевозок собираются потеснить железнодорожники. Так, из Уфы хотят запустить два экспресса. Западный будет курсировать в сторону Давлеканово и Приютово, а Южный отправится в Кумертау. При этом добраться из столицы до Кумертау можно будет за 3 часа. А новинка – электричка «Ласточка» – позволит доехать из Уфы в сторону Абзаково без пересадок. В дальнейшем электропоезд направят по маршруту «Уфа – Магнитогорск».