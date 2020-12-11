В Башкирии запустят скоростные электрички

В Башкирии планируется открытие скоростных магистральных сообщений. Об этом Радию Хабирову рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
Теперь таксистов-нелегалов на рынке пассажироперевозок собираются потеснить железнодорожники. Так, из Уфы хотят запустить два экспресса. Западный будет курсировать в сторону Давлеканово и Приютово, а Южный отправится в Кумертау. При этом добраться из столицы до Кумертау можно будет за 3 часа. А новинка – электричка «Ласточка» – позволит доехать из Уфы в сторону Абзаково без пересадок. В дальнейшем электропоезд направят по маршруту «Уфа – Магнитогорск».
Радий Хабиров и Вячеслав Дмитриев провели совещание. Глава региона и начальник Куйбышевской железной дороги обсудили развитие уфимского ж/д узла, в частности строительство вторых путей на участке «Дёма – Иглино». Речь шла и о перспективах оказания транспортно-логистических услуг.