Экспорт знаний и инвестиции: в Уфе завершилась Международная неделя бизнеса

На пленарном заседании заключительного дня бизнес-форума в Уфе обсудили перспективные направления для развития республики. Из-за пандемии доля внешнего товарооборота по стране в целом и в Башкортостане в частности снизилась. Однако некоторые отрасли, наоборот, улучшили свои показатели.

Речь идет, в том числе, о производителях медицинского оборудования, антисептических средств, интерес к которым проявили и западные партнеры. На 68% увеличилась доля реализации продовольственных товаров и сырья, на 10% – текстиля и обуви. По словам премьер-министра правительства Андрея Назарова, создаваемый в республике Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня поспособствует привлечению в регион зарубежных студентов, то есть речь идет об экспорте знаний. Спикеры отметили, что, кроме этого, надо активнее вкладываться в технологическое производство.

У Башкортостана очень много преимуществ, так как это всего 2 часа от Москвы. Это колоссальное преимущество. Потому что огромный рынок – Москва, и огромный рынок инвестиций, ноу-хау и просто обеспеченных людей, которые могут сюда приехать за 2 часа, это очень близко. Николай Усков, редакционный директор Forbes Russia

Мы сегодня познакомились с интересными проектами, связанными с производством и переработкой льна. Причем эти проекты могут стать уникальными для Российской Федерации. Уже лен поставляем в качестве семян. Но мы ориентированы на поставки льняного масла, надеюсь, здесь оно будет организовано в ближайшее время. Роман Чекушев, директор департамента развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства России

На заседании речь шла также о привлечении иностранных инвестиций в развитие региона. На примере туристической отрасли президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко отметил, что немногие иностранцы знают о природных достопримечательностях Башкортостана. Между тем чтобы зарубежные партнеры вкладывались в эту сферу, необходимо, чтобы они хотя бы увидели регион как туристы.