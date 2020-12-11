Экспорт знаний и инвестиции: в Уфе завершилась Международная неделя бизнеса

На пленарном заседании заключительного дня бизнес-форума в Уфе обсудили перспективные направления для развития республики. Из-за пандемии доля внешнего товарооборота по стране в целом и в Башкортостане в частности снизилась. Однако некоторые отрасли, наоборот, улучшили свои показатели.
Речь идет, в том числе, о производителях медицинского оборудования, антисептических средств, интерес к которым проявили и западные партнеры. На 68% увеличилась доля реализации продовольственных товаров и сырья, на 10% – текстиля и обуви. По словам премьер-министра правительства Андрея Назарова, создаваемый в республике Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня поспособствует привлечению в регион зарубежных студентов, то есть речь идет об экспорте знаний. Спикеры отметили, что, кроме этого, надо активнее вкладываться в технологическое производство.
На заседании речь шла также о привлечении иностранных инвестиций в развитие региона. На примере туристической отрасли президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко отметил, что немногие иностранцы знают о природных достопримечательностях Башкортостана. Между тем чтобы зарубежные партнеры вкладывались в эту сферу, необходимо, чтобы они хотя бы увидели регион как туристы.