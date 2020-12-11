100 предприятий Башкирии вступили в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

Сегодня в рамках Международной недели бизнеса подписано соглашение о вступлении 100 республиканских предприятий в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Государство должно помочь создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

Премьер-министр правительства Башкирии подвел итоги форума в Уфе. Важнейшим событием стала новость о третьем пакете поддержки бизнеса. На пресс-завтраке Андрей Назаров заявил, что есть разногласия с Минфином касаемо затрат. По прогнозам стоимость будет меньше, чем планировалось – от 5 до 9 млрд руб. Утвердить пакет планируют до конца года.

За четыре дня мероприятие стало площадкой для коллаборации лучших практик и разработки новых механизмов поддержки предпринимателей в постпандемическую эру. Несмотря на то, что из-за Covid-19 за количеством участников организаторы не гнались, был получен большой отклик из разных уголков мира.