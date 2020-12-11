В Уфе участники конкурса управленцев в АПК защитили свои бизнес-проекты

Проекты лидеров АПК рассмотрят на инвестиционном и сельском часах с участием Главы республики. Региональный конкурс для специалистов в аграрной отрасли, стартовавший год назад, подводит итоги.

Основная цель мероприятия – подготовка управленцев в сфере АПК. Сегодня в Министерстве сельского хозяйства лидеры-аграрии защитили свои бизнес-проекты. Сначала предприниматели прошли теоретическое обучение, а затем применяли знания на практике.

В подготовке проектов участникам конкурса помогали их наставники, среди которых менеджеры крупнейших предприятий агропромышленного комплекса республики. Однако специалисты-аграрии смогли перенять опыт профессионалов не только из Башкирии, но и из Татарстана. Там они ознакомились с инновационными технологиями. Из 200 человек на первом этапе в финал прошли 50.