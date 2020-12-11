В Уфе подвели итоги республиканского проекта «Бишек. Колыбельные песни моего народа»

Конкурс «Бишек. Колыбельные песни моего народа» стартовал летом. Всего поступило 105 заявок из разных городов и районов. Из них жюри определило 24 участника. Победителей наградили в торжественной обстановке.
Главной задачей конкурсантов было исполнение колыбельной. Первый конкурс организаторы посвятили Году башкирского языка. Совместный проект телеканала «Тамыр» и Совета матерей «Материнское сердце» проводится на грант Главы республики при поддержке регионального Фонда содействия гражданскому обществу. Зрители смогут посмотреть церемонию награждения в эфире телеканалов БСТ и «Тамыр».