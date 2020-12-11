В Уфе подвели итоги республиканского проекта «Бишек. Колыбельные песни моего народа»

Проект «Бишек» не только о колыбельных песнях, его смысл гораздо шире. Он о семье, о связи поколений, о мире во всем мире. Если в семье мирно поется колыбельная, то нас ждет светлое будущее.

Гульназ Кульсарина, директор телеканала «Тамыр»