«Салават Юлаев» уступил на своем льду финскому «Йокериту»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» потерпели четвертое поражение подряд. Уфимцы проиграли на своем льду финскому «Йокериту».
Хозяева владели преимуществом в первом периоде, но безрезультатно. Зато гости реализовали большинство на последних минутах. Увеличили преимущество и во втором периоде. И ровно также в концовке заключительного игрового отрезка отличились хоккеисты «Йокерита».
3:0 – победа финской команды. Прервать серию поражений уфимцы попробуют в воскресенье, на своем льду «Салават» примет новосибирскую «Сибирь». Прямая трансляция на БСТ начнется в 16:15.