Жительница Уфы пыталась сбыть почти полкило наркотиков

Жительница Уфы пыталась сбыть в городе почти полкилограмма наркотиков. Для этого она выбрала метод «закладок». Но планы так и остались нереализованными.

Партию наркотиков женщина приобрела в интернете еще в августе 2019. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, женщина планировала сбыть наркотики через тайники в Уфе, но этого она сделать не успела – правоохранители задержали преступницу.

Ленинский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летней местной жительницы. Обвиняемая полностью признала вину в совершении преступления.

Пресс-служба прокуратуры РБ

Во время заседания суд назначил обвиняемой наказание скором 8 лет. Проведет их женщина в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.