Жительница Уфы пыталась сбыть почти полкило наркотиков

Жительница Уфы пыталась сбыть в городе почти полкилограмма наркотиков. Для этого она выбрала метод «закладок». Но планы так и остались нереализованными.

Партию наркотиков женщина приобрела в интернете еще в августе 2019. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, женщина планировала сбыть наркотики через тайники в Уфе, но этого она сделать не успела – правоохранители задержали преступницу.