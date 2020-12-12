В Уфе задержали мужчину с забитым пятилитровками алкоголя автомобилем

В Уфе был задержан мужчина, автомобиль которого оказался забит пятилитровыми баллонами незаконного алкоголя. Пойман уфимец был с поличным.
В момент задержания мужчина получал деньги за продажу спиртного. Сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 75 емкостей объемом 5 литров с жидкостью, содержащей в себе спирт и имеющий запах этилового спирта.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Уфе, мужчина заявил, что приобрел спиртное у неизвестного человека. Экспертиза показала, что стоимость изъятого составляет более 150 тысяч рублей.
Фото: Пресс-служба УМВД России по городу Уфе