В Башкирии число заболевших коронавирусом достигло 16 тысяч

В Башкирии вновь выросло число заражений и жертв коронавирусной инфекции. Новыми данными по заболеваемости в республике поделалась администрация Главы РБ.

Согласно данным на 12 декабря, в Башкирии за сутки зарегистрировали 153 подтвержденных случая коронавируса. Вместе с ними в республике отмечено в общей сложности 16 012 фактов заболевания.

В стационарах сегодня находятся 769 человек с подтвержденным коронавирусом. Также в домашних условиях с легкой формой болезни лечатся еще 2 135 пациентов.