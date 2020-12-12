В Башкирии станция переливания крови получила новое оборудование

Республиканская станция переливания крови получила новое оборудование. На днях в медучреждение поступил Leadstat, предназначенный для хранения тромбоцитов.
В пресс-службе Министерства здравоохранения республики сообщили, что полученный тромбомиксер сохраняет донорские тромбоциты. В аппарате они регулярно перемешиваются, что исключает возможность их склеивания. Также в оборудовании поддерживается постоянная температура.
В числе онкогематологических больных почти половина – 47% – сегодня нуждается в переливании тромбоцитов, отметили в Минздраве РБ.
Трансфузия донорских тромбоцитов в большинстве случаев помогает улучшить состояние больного и порой спасает жизнь.
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РБ