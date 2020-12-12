«Такие люди – пример для молодежи»: в Башкирии простились со 102-летним ветераном 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

Мугин Каримович Нагаев прожил достойную, долгую жизнь, в январе ему должно было исполниться 103 года. Такие люди – пример для нашей молодёжи, для нас всех. Сегодня мы проводили героя в последний путь с глубоким уважением. Его память непременно нужно увековечить, мы подумаем, как сделать это достойно.

Радий Хабиров, Глава РБ