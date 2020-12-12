«Такие люди – пример для молодежи»: в Башкирии простились со 102-летним ветераном 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

Накануне, 11 декабря, скончался ветеран 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Мугин Нагаев. В январе 2021 года ему должно было исполниться 103 года.
Сегодня проходит церемония прощания с героем. Почтить память Мугина Нагаева приехал и Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что такие люди являются примером для подрастающего поколения.
Мугин Нагаев был последним героем легендарной дивизии. Он был кавалером орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, а также Александра Невского и генерала Шаймуратова.
В 12:00 12 декабря в селе Нагаево началась церемония прощания с героем. После этого ветерана похоронят в Уфимском районе на территории села Михайловка.
Фото: пресс-служба администрации Главы РБ