В России за сутки от коронавируса скончались 560 человек

В России не снижается рост числа заболевших коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба, в стране зарегистрировано к 12 декабря 2 625 848 людей с подтвержденным диагнозом Covid-19.

К этим данным уже приплюсованы новые случаи, выявленные за сутки – 28 137 новых фактов болезни. Выписано за последние сутки 26 118 пациентов, а с начала пандемии – 2 085 958 человек.