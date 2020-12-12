Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО по борьбе с коронавирусом

Радий Хабиров накануне принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа по борьбе с коронавирусной инфекцией. Заседание провел полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Во время видеоконференции обсуждались вопросы проводимых мероприятий по борьбе и профилактике коронавируса на территории ПФО. Игорь Комаров рассказал, что сегодня в Приволжском федеральном округе получают лечение около 43 тысяч человек. У каждого из них подтвержден Covid-19.

Если рассматривать динамику болезни с марта 2020 года, то на территории округа было выявлено свыше 300 тысяч заболевших.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уделил особое внимание организации системы медицинской помощи.

Так как количество больных, поступающих в осенний период, превысило весенние показатели, мы изменили подходы в лечении пациентов в соответствии с накопленным опытом и мобилизовали кадровый резерв. Благодаря этому, начиная с марта, в целом по стране уровень летальности от коронавирусной инфекции снизился более чем в два раза.

Михаил Мурашко, Глава Министерства здравоохранения РФ

Главный санитарный врач Анна Попова рассказала об уровне заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в ПФО, отметив, что в целом по России отмечается тенденция по стабилизации ситуации. Игорь Комаров отметил, что регионам нужно внимательно следить за развитием ситуации и незамедлительно реагировать на возникающие риски.

Фото: пресс-служба администрации Главы РБ 