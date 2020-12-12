Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО по борьбе с коронавирусом

Радий Хабиров накануне принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа по борьбе с коронавирусной инфекцией. Заседание провел полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.
Во время видеоконференции обсуждались вопросы проводимых мероприятий по борьбе и профилактике коронавируса на территории ПФО. Игорь Комаров рассказал, что сегодня в Приволжском федеральном округе получают лечение около 43 тысяч человек. У каждого из них подтвержден Covid-19.
Если рассматривать динамику болезни с марта 2020 года, то на территории округа было выявлено свыше 300 тысяч заболевших.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уделил особое внимание организации системы медицинской помощи.
Главный санитарный врач Анна Попова рассказала об уровне заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в ПФО, отметив, что в целом по России отмечается тенденция по стабилизации ситуации. Игорь Комаров отметил, что регионам нужно внимательно следить за развитием ситуации и незамедлительно реагировать на возникающие риски.
Фото: пресс-служба администрации Главы РБ