Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО по борьбе с коронавирусом

Так как количество больных, поступающих в осенний период, превысило весенние показатели, мы изменили подходы в лечении пациентов в соответствии с накопленным опытом и мобилизовали кадровый резерв. Благодаря этому, начиная с марта, в целом по стране уровень летальности от коронавирусной инфекции снизился более чем в два раза.

Михаил Мурашко, Глава Министерства здравоохранения РФ