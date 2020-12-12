В Башкирии экстренно госпитализировали 12-летнюю школьницу с тяжелыми травмами

В Башкирии накануне утром 12-летнюю девочку с тяжелыми травмами экстренно доставили в больницу. Ребенок неожиданно выскочил на дорогу и был сбит автомобилем.
Произошло ДТП в Нуримановском районе в селе Староисаево. Девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте, а в это вреям по дороге двигался автомобиль ВАЗ-2111, управляемый 49-летним местным жителем.
Как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
Фото: ГИБДД РБ