В Башкирии при пожаре в частом доме скончался мужчина

Пожар в Башкирии вновь унес жизнь человека. Трагедия произошла на днях в селе Райманово Туймазинского района.

В Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям рассказали, что прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание кровли и второго этажа в двухэтажном кирпичном доме. Пожар был ликвидирован.

Однако в ходе работ по устранению возгорания спасателями был обнаружен мужчина 1951 года рождения без признаков жизни.

Предположительно, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Ежегодно в зимний период количество бытовых пожаров в жилых домах увеличивается.  Причинами таких происшествий чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, при перегрузке электросети, а также обычная беспечность. Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, как пожар все-таки можно предотвратить, позаботившись заранее о выполнении простых требований.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС