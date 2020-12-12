В Башкирии при пожаре в частом доме скончался мужчина

Пожар в Башкирии вновь унес жизнь человека. Трагедия произошла на днях в селе Райманово Туймазинского района.
В Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям рассказали, что прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание кровли и второго этажа в двухэтажном кирпичном доме. Пожар был ликвидирован.
Однако в ходе работ по устранению возгорания спасателями был обнаружен мужчина 1951 года рождения без признаков жизни.
Предположительно, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС