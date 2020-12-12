В Башкирии при пожаре в частом доме скончался мужчина

Ежегодно в зимний период количество бытовых пожаров в жилых домах увеличивается. Причинами таких происшествий чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, при перегрузке электросети, а также обычная беспечность. Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, как пожар все-таки можно предотвратить, позаботившись заранее о выполнении простых требований.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС