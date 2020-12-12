МЧС Башкирии предупреждает о снижении видимости на дорогах

Жителей Башкирии предупредили о тумане на дорогах, что приведет за собой плохую видимость. По данным МЧС Башкирии, есть вероятность, что 13 декабря местами видимость ухудшится до 500 метров и меньше.

Но в целом в республике 13 декабря опасных метеорологических явлений не ожидается. В этот день в Башкирии возможна переменная облачность, туман и местами небольшой снег. Северо-западное направление ветра разгонится не более чем до 6 метров в секунду.

Днем ожидается температура воздуха до -13. Ночью будет похолоднее – до -18, а в отдельных районах столбик термометра может показать -27 градусов.