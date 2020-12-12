В Башкирии почти 50% населения привито от гриппа

В Башкирии отмечен рост сезонных респираторных заболеваний. Однако несмотря на это, грипп не регистрируется. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Отмечено, что уровень заболеваемости среди населения не поднимается выше эпидемического порога. Кроме того, к 11 декабря привито от гриппа уже 49,1% населения республики. А это 1 984 092 человека. В их число входят 478 357 детей.

В числе общего количества привитых жителей Башкирии 84 685 человек привито за счет дополнительных средств. Прививочная кампания в республике продолжается.