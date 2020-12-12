В одну из больниц Башкирии поставили электрохирургический генератор

В Башкирии продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». Благодаря ему одна из больниц республики смогла получить современное оборудование.
На днях в больницу города Октябрьский поставили электрохирургический генератор. Подобные аппараты уже были завезены в этом году в медучреждение Кумертау, а также в Белорецкую ЦРКБ, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
Обошлись аппараты в 8,1 миллионов рублей. Все деньги на это оборудование выделены из федерального бюджета.
Таким образом, хирург, используя данный аппарат, может лично контролировать несколько зон мощности режима, достигая лучшего эффекта.
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РБ