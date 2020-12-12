Жительница Уфы продала заложенную квартиру за 11 миллионов

В Уфе вынесен приговор местной жительнице. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Советским районным судом Уфы установлено, что несколько лет назад женщина выгрузила в интернете объявление о продаже квартиры. Трехкомнатная жилплощадь на ул. Кирова при этом находилась в залоге у банка по кредитному договору. Этот факт женщина от покупателей скрыла, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
За квартиру женщина получила почти 11 миллионов рублей. Средствами она решила распорядиться по своему усмотрению. В суде женщина вину не признала. Однако приговор судом был вынесен.