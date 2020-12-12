В Москве скончался известный актер Валентин Гафт

Сегодня, 12 декабря, утром не стало известного российского актера – Валентина Гафта. Его многие из нас помнят по ролям в фильмах «Чародеи», «17 мгновений весны», «Мастер и Маргарита», «Сирота казанская» и других не менее известных кинолентах.

Скончался Валентин Гафт в Москве на 86 году жизни. О кончине актера сообщили в пресс-службе театра «Современник», в котором артист выступал с 1969 года. Жена Гафта сообщает, что причиной смерти стали последствия от ранее перенесенного инсульта.

Валентин Гафт родился еще до Великой Отечественной войны, 2 сентября 1935 года. Начинал актер с детских постановок, а позже окончил студию МХАТ.