В России вновь начнут начислять пени за просрочку коммунальных платежей

Ограничение связано с минимизацией негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. С 1 января 2021 года начисление пени и штрафов при наличии задолженности за «коммуналку» возобновится. В соответствии с законодательством, пеня должна быть начислена на всю сумму задолженности, в том числе за 2020 год.

Пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору