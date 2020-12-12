Двое жителей Башкирии изготовляли огнестрельное оружие и продавали их

В Уфе двое жителей республики предстанут перед судом за серьезное преступление. В прокуратуре Башкирии сообщили подробности.
Двое жителей Башкирии обвиняются в незаконном изготовлении огнестрельного оружия, а также в его хранении, ношении, передаче, сбыте. По этому делу уже утвержден обвинительное заключение в прокуратуре Калининского района Уфы.
Следствие выяснило, что мужчины незаконно изготовляли огнестрельное оружие. Для этого они просто переделывали сигнальные пистолеты. После изготовления мужчины продавали модернизированное и уже опасное оружие.
Обнаружили мужчин еще в прошлом году.