В Башкирии главы 15 муниципалитетов получили госнаграды

Госнаграды получили главы 15 муниципалитетов республики. Радий Хабиров провёл семинар с руководителями городов и районов. Участники совещания обсудили предварительные итоги социально-экономического развития региона в 2020 году.

Лидерами прошлого года стали Стерлитамак, Белебеевский и Уфимский районы. Основные критерии оценки – формирование комфортной городской среды, общественных пространств, развитие инфраструктуры и налаживание коммуникаций с населением. Радий Хабиров поблагодарил глав муниципалитетов за вклад в стабильное развитие Башкортостана, а также за работу в борьбе с корнавирусной инфекцией.