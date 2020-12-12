В Уфе простились с последним ветераном легендарной 112-й Башкавдивизии

На 103-м году ушел из жизни Мугин Нагаев. Он стал первым в истории республики ветераном, удостоенным ордена генерала Шаймуратова. Награда была учреждена в этом году. Мугин Каримович имел к ней самое прямое отношение – боевой путь он прошел в 112-й кавалерийской дивизии. Попрощаться с фронтовиком приехал Радий Хабиров. Глава республики отметил, что имя героя будет увековечено.
Орден генерала Шаймуратова Мугин Нагаев получил во дворе своего дома. В День защитника Отечества более 200 юнармейцев, курсантов и кадетов отдали честь герою. Фронтовик уже не разговаривал и встречал парад сидя. Но по слезам ветерана было ясно: он понимает, что праздник только для него. Про себя Мугин Нагаев говорил, что он один из 100 тысяч, который прошел всю войну без единого ранения. Считал, что его берегут высшие силы.
В январе ветерану исполнись бы 103 года. Единственный доживший до наших дней кавалерист 112-й дивизии. Дважды представлен к званию Героя Советского Союза, однако оба раза звания не дали. Но китель все равно еле вмещает все его награды: орден Ленина, Красной звезды и Красного знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени и пятиконечная звезда Шаймуратова с порядковым номером один. Проститься с Нагимом Каримовичем приехал глава республики. Радий Хабиров отметил, что герой должен остаться в памяти потомков.
Полковник в отставке. Он прошел всю войну, дошел до Берлина. Был лично знаком с комдивом Шаймуратовым. Со службы Мугим Нагаев вернулся лишь в 1956 году.
Дожить до преклонных лет Мугину Нагимову удалось благодаря стойкому характеру и любви к жизни. Он никогда не употреблял спиртного. Отец, мулла, сказал: не прощу, если попробуешь алкоголь. За всю жизнь он не ослушался наказа отца ни разу. Был разносторонним - окончил сельхозинститут и педагогическое училище. Детей воспитывал по тем принципам, по которым жил сам.
С почестями героя похоронили в Уфимском районе, на территории села Михайловка. Мугин Нагаев оставил черновик книги о войне. Дети хотят ее издать. Возможно, история тех лет пополниться деталями, которые не успел рассказать герой при жизни.