В Уфе простились с последним ветераном легендарной 112-й Башкавдивизии

На 103-м году ушел из жизни Мугин Нагаев. Он стал первым в истории республики ветераном, удостоенным ордена генерала Шаймуратова. Награда была учреждена в этом году. Мугин Каримович имел к ней самое прямое отношение – боевой путь он прошел в 112-й кавалерийской дивизии. Попрощаться с фронтовиком приехал Радий Хабиров. Глава республики отметил, что имя героя будет увековечено.

Орден генерала Шаймуратова Мугин Нагаев получил во дворе своего дома. В День защитника Отечества более 200 юнармейцев, курсантов и кадетов отдали честь герою. Фронтовик уже не разговаривал и встречал парад сидя. Но по слезам ветерана было ясно: он понимает, что праздник только для него. Про себя Мугин Нагаев говорил, что он один из 100 тысяч, который прошел всю войну без единого ранения. Считал, что его берегут высшие силы.

Было такое, что снаряды падали, он на лошади был. Лошадь от испуга поскакала сама по себе. Нога в стремени застряла. Он был гимнастом. Он говорит, ногу вытащил, упал, и лошадь в дерево врезалась. Много таких моментов, когда он с верой воевал. Резида Ямансурова, дочь Мугина Нагаева

В январе ветерану исполнись бы 103 года. Единственный доживший до наших дней кавалерист 112-й дивизии. Дважды представлен к званию Героя Советского Союза, однако оба раза звания не дали. Но китель все равно еле вмещает все его награды: орден Ленина, Красной звезды и Красного знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени и пятиконечная звезда Шаймуратова с порядковым номером один. Проститься с Нагимом Каримовичем приехал глава республики. Радий Хабиров отметил, что герой должен остаться в памяти потомков.

Полковник в отставке. Он прошел всю войну, дошел до Берлина. Был лично знаком с комдивом Шаймуратовым. Со службы Мугим Нагаев вернулся лишь в 1956 году.

Во время войны он свою батарею располагал в шахматном порядке. Говорил, что когда немец атакует, он знает, что в один ряд выстроено орудие. А в шахматном порядке не понимает. Роберт Рашитов, сын Мугина Нагаева

Дожить до преклонных лет Мугину Нагимову удалось благодаря стойкому характеру и любви к жизни. Он никогда не употреблял спиртного. Отец, мулла, сказал: не прощу, если попробуешь алкоголь. За всю жизнь он не ослушался наказа отца ни разу. Был разносторонним - окончил сельхозинститут и педагогическое училище. Детей воспитывал по тем принципам, по которым жил сам.

Мы ему неродные дети, но он нас воспитал, как родных детей. Научил нас честно жить, трудиться, заботиться о людях. Он для нас был примером. Резида Ямансурова, дочь Мугина Нагаева