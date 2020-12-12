В Уфе 6-летнему мальчику без уха срочно нужна помощь

Малышу без уха срочно требуется помощь. У 6-летнего Родиона Хусаинова врождённый порок, он частично не слышит. Из-за этого плохо развита речь, а в следующем году мальчик пойдет в первый класс. Семья собирает деньги на операцию. Необходимо 87 тысяч долларов. В рублях это больше 6 миллионов. Причем часть суммы нужно внести до Нового года. В следующем году цена станет значительно больше.

У маленького Родиона к Деду Морозу нестандартная просьба. 6-летний малыш не просит конструктор или машинку, мальчик мечтает о полноценном ухе, как у других ребят вокруг.

Ребёнок постоянно спрашивает: почему у меня нет уха? Хочу ухо как у Фёдора. Они друзья. Римма Хусаинова, мама Родионова

Этот маленький мужчина боролся за выживание с самого рождения, и даже раньше. Когда Родион был ещё в утробе, врач поставил диагнозы: дистопия правой почки в малый таз и порок сердца. На 5-е сутки в роддоме порок подтвердили и добавили: пароксизмальная тахикардия. В четыре месяца малыш пережил операцию. Но вновь осложнения. В обоих лёгких лопнул лимфатический сосуд, медики не обнадёживали, ребёнок мог умереть от истощения. Но маленький боец удивил даже врачей.

Целый месяц я молилась, чтобы мой ребёнок выжил. И чудо произошло. Римма Хусаинова, мама Родионова

Сейчас из-за частичного отсутствия слуха у Родиона слабо развита речь. Но решение есть – операция в Международном центре восстановления атрезии и микротии в Калифорнии. Проблема только в стоимости – 87 тысяч долларов. Причём до 31 декабря нужно внести хотя бы 5 тысяч от всей суммы, иначе с 1 января следующего года цена вырастет до 99 тысяч долларов, разница по нынешнему курсу составляет почти 1 миллион рублей.

Мы всюду обращались. Есть вот фонд «Изгелек», но они помогают на 1,5 млн. И, скорее всего, это происходит уже в конце, когда мы набрали сумму, нам чего-то не хватает, и они тогда могут помочь. Роман Хусаинов, папа Родиона