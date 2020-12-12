В Уфе у жителей выросли цены за отопление

Отапливать квартиру стало почти вдвое дороже. Жители микрорайона Нижегородка недовольны изменившимися тарифами. В платежках за ноябрь они увидели совсем другую цену за Гкал тепла, чем в предыдущие месяцы.
Если еще в октябре женщине насчитали за отопление чуть больше трех тысяч рублей, то в платежках за ноябрь эта сумма увеличилась уже до шести тысяч. Люди не понимают, почему они должны платить вдвое больше.
В такую ситуацию попали не только жители бревенчатых домов 2Б и 2В по улице Ак-Идель. Тепло дороже стало и для близлежащих многоэтажек в Нижегородке. Все дело в изменении тарифа за обогрев жилья. Если раньше люди за один Гкал платили 1 144 рубля, то с ноября тот же объем подорожал до 2 198 рублей. Поставщик энергоресурса объясняет это переходом на прямые договоры.
2 198 рублей – это единый утвержденный тариф по всему городу. Объемы потребляемого тепла никак не поменялись, говорят представители уфимских инженерных сетей. Тогда почему жители ряда домов Нижегородки до ноября платили за Гкал тепла по заниженному тарифу?
Вернуться к прежнему тарифу, как хотят жильцы, уже не получится. По крайней мере, ресурсоснабжающая организация не будет выставлять счета по заниженным ценам. Стоимость одного Гкал тепла в Уфе едина для всех жилых зданий. А вот изменить суммы в платежках еще возможно. Единственный выход – установка общедомовых приборов учета, чтобы рассчитываться за потребленную энергию по факту. Ведь сейчас жители двухэтажных домов по улице Ак-Идель платят по нормативу.