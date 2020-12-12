В Уфе у жителей выросли цены за отопление

Отапливать квартиру стало почти вдвое дороже. Жители микрорайона Нижегородка недовольны изменившимися тарифами. В платежках за ноябрь они увидели совсем другую цену за Гкал тепла, чем в предыдущие месяцы.

Если еще в октябре женщине насчитали за отопление чуть больше трех тысяч рублей, то в платежках за ноябрь эта сумма увеличилась уже до шести тысяч. Люди не понимают, почему они должны платить вдвое больше.

Квартира у меня всего 54 квадратных метра, но в этом месяце за отопление я заплачу 4 200. В прошлый месяц за эту же площадь я платила 2 200. Увеличение тарифа произошло на 92%. Любовь Бордукова, жительница дома 2В по ул. Ак-Идель

В такую ситуацию попали не только жители бревенчатых домов 2Б и 2В по улице Ак-Идель. Тепло дороже стало и для близлежащих многоэтажек в Нижегородке. Все дело в изменении тарифа за обогрев жилья. Если раньше люди за один Гкал платили 1 144 рубля, то с ноября тот же объем подорожал до 2 198 рублей. Поставщик энергоресурса объясняет это переходом на прямые договоры.

МУП УИС по всем абонентам в городе Уфе руководствуется тарифами, установленными Госкомитетом по тарифам Республики Башкортостан. Данные тарифы утверждены МУП УИС в декабре 2019 года. По этим тарифам предприятие выставляло счета в адрес управляющей компании данных домов. Но так как у управляющей компании имеется задолженность перед нами, то жители были переведены на прямые договоры. Анна Горюхина, пресс-секретарь МУП «Уфимские инженерные сети»

2 198 рублей – это единый утвержденный тариф по всему городу. Объемы потребляемого тепла никак не поменялись, говорят представители уфимских инженерных сетей. Тогда почему жители ряда домов Нижегородки до ноября платили за Гкал тепла по заниженному тарифу?

13 домов по микрорайону Нижегородка отапливались через УФПК, то есть через фанерный комбинат. Котельную МУП УИС поставили по программе в 2018 году. УИС выставлял нам по 2 198, мы жильцам выставляли по старому тарифу – 1 144,28. Пытались так, чтобы равномерно перейти. Расим Шаехов, главный инженер управляющей компании