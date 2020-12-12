Около 300 призывников из Башкирии отправились на службу в армию

Осенняя призывная кампания продолжается. Сегодня порядка 300 новобранцев из Башкортостана пополнили ряды вооруженных сил России. Как соблюдаются меры, необходимые для недопущения распространения коронавируса на главном призывном пункте?

Новый и самый важный этап в жизни каждого из этих ребят настал сегодня. 12 декабря в календарях родителей и лично у новобранцев, которые через год вернутся в родную республику уже мужчинами, помечен красным карандашом. С уфимского сборного пункта порядка 300 призывников уезжают отдавать долг родине.

Из-за пандемии призыв в этом году проходит при особенно бдительном контроле специалистов. Новобранцы сначала сдают первый анализ на коронавирус в поликлинике, а второй раз тестируются уже на сборном пункте. И если здесь у призывника замечают признаки ОРВИ, его в срочном порядке изолируют и ему снова предстоит пройти тесты. За осеннюю кампанию не было ни одного инфицированного.

Помещение сборного пункта, а также поезд, на котором призывников отправляют на службу, тщательно дезинфицируются. Ведь путь предстоит долгий – едут на Дальний Восток. На платформе – девушки, родители, друзья и близкие. Эмоции разные: это и слезы, и гордость одновременно .

У самих призывников чувства тоже разнятся. Одни долгие годы ждали того самого момента, чтобы обрести статус защитника Отечества. Другие не скрывают, что едут служить потому что надо.