Скончалась 7-месячная девочка, которую пьяная мать из Башкирии бросила в дверной косяк

Девушка проходила фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство. Теперь статью могут переквалифицировать. Сейчас она находится под стражей, а дома у нее остался годовалый ребенок, за ненадлежащее обращение с которым ее уже привлекали к административной ответственности.