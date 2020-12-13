Не вернулась домой: в Уфе загадочно пропала 16-летняя девочка

В башкирской столице пропала без вести 16-летняя Нурия Христофорова. Вчера, 12 декабря, она ушла из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулась.

Приметы Нурии: телосложение спортивное, рост около 160 см, темно-каштановые волосы, карие глаза. Она была одета в удлиненную куртку бело-голубого цвета, черные брюки и серую шапку. На ногах у нее были кроссовки серо-синего цвета.