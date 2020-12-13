Не вернулась домой: в Уфе загадочно пропала 16-летняя девочка

В башкирской столице пропала без вести 16-летняя Нурия Христофорова. Вчера, 12 декабря, она ушла из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулась.
Приметы Нурии: телосложение спортивное, рост около 160 см, темно-каштановые волосы, карие глаза. Она была одета в удлиненную куртку бело-голубого цвета, черные брюки и серую шапку. На ногах у нее были кроссовки серо-синего цвета.
Поисками пропавшего без вести подростка занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (937) 365-23-46, 8 (800) 700-54-52 или 02.