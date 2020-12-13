Жительница Уфы отдала аферистам крупную сумму денег

35-летняя уфимка пострадала от рук мошенников. Обманным путем у нее похитили 89 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Женщина рассказала, что решила купить в интернете игровой комплекс для кошек. Она связалась с продавцом и продиктовала контрольную информацию по своей банковской карте, после чего с ее счета списали более 89 тысяч рублей.