В Башкирии две женщины помогли задержать преступника, который ограбил ребенка

Очень приятно сознавать, что в наше непростое время есть люди, готовые помочь и протянуть руку помощи. Содействие населения в раскрытии, предотвращении преступлений и правонарушений является залогом успешной нашей работы по обеспечению общественной безопасности в районе. Поэтому мы всегда стараемся поощрять людей, помогающих полиции, занимающих активную гражданскую позицию в вопросах поддержания общественного спокойствия и законного порядка.

Эрнест Ляпустин, начальник Отдела МВД России по Калтасинскому району