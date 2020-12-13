В Башкирии две женщины помогли задержать преступника, который ограбил ребенка

Накануне в селе Калтасы Калтасинского района Башкирии две женщины оказали содействие при задержании преступника. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Женщины стали свидетелями того, как взрослый парень отобрал сотовый телефон у ребенка. На их замечание злоумышленник отреагировал нагло. Женщины сразу же позвонили в полицию.

Оперативники задержали 17-летнего парня, который находился в состоянии опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело.

Начальник Отдела МВД России по Калтасинскому району Эрнест Ляпустин выразил благодарность Гульсине Заировой и Марине Соковой за участие в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, проявленную помощь в раскрытии преступления и активную гражданскую позицию.

Очень приятно сознавать, что в наше непростое время есть люди, готовые помочь и протянуть руку помощи. Содействие населения в раскрытии, предотвращении преступлений и правонарушений является залогом успешной нашей работы по обеспечению общественной безопасности в районе. Поэтому мы всегда стараемся поощрять людей, помогающих полиции, занимающих активную гражданскую позицию в вопросах поддержания общественного спокойствия и законного порядка.

Эрнест Ляпустин, начальник Отдела МВД России по Калтасинскому району