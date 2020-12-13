В Башкирии две женщины помогли задержать преступника, который ограбил ребенка

Накануне в селе Калтасы Калтасинского района Башкирии две женщины оказали содействие при задержании преступника. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Женщины стали свидетелями того, как взрослый парень отобрал сотовый телефон у ребенка. На их замечание злоумышленник отреагировал нагло. Женщины сразу же позвонили в полицию.
Оперативники задержали 17-летнего парня, который находился в состоянии опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело.
Начальник Отдела МВД России по Калтасинскому району Эрнест Ляпустин выразил благодарность Гульсине Заировой и Марине Соковой за участие в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, проявленную помощь в раскрытии преступления и активную гражданскую позицию.