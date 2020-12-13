В Башкирии пропал 44-летний мужчина с потерей памяти

В селе Исмакаево Белорецкого района Башкирии разыскивают без вести пропавшего 44-летнего Рафаэля Махмутова. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 7 декабря. Он страдает потерей памяти, поэтому важно найти его как можно скорее.

Приметы: среднее телосложение, рост около 175 см, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Он был одет в синие джинсы, куртку черного цвета красными полосами на груди, синий свитер и черную шапку. На ногах у него были сапоги черного цвета.