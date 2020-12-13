Пенсионер из Башкирии подарил жителям своего города елку, выращенную за 15 лет

Пенсионер из Сибая Владимир Ефимов подарил свою елку местным жителям. Лесную красавицу мужчина растил около 15 лет. Об этом сообщает издание «Сибайский рабочий».

Мы посадили деревце 15 лет назад, сразу же, как въехали в построенный дом. Есть еще одна сосна, но она поскромнее размерами.

Владимир Ефимов, горожанин

Для того, чтобы переместить елку, пришлось пригнать грузовой манипулятор и трактор. Ее высота составила около 6 метров. Лесную красавицу поставили на новогодней площадке в Южном микрорайоне всего за час.

Конечно, не хватает гирлянд на елке, с ними было бы намного эффектнее. Мы раньше с детьми всегда выходили на эту новогоднюю площадку отмечать праздник.

Владимир Ефимов, горожанин

Оказалось, елка – не единственный сюрприз от Владимира. Каждый год пенсионер вывешивает на стену своего дома светящийся баннер с героями мультфильма «Ну, погоди!».