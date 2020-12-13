Пенсионер из Башкирии подарил жителям своего города елку, выращенную за 15 лет

Пенсионер из Сибая Владимир Ефимов подарил свою елку местным жителям. Лесную красавицу мужчина растил около 15 лет. Об этом сообщает издание «Сибайский рабочий».
Для того, чтобы переместить елку, пришлось пригнать грузовой манипулятор и трактор. Ее высота составила около 6 метров. Лесную красавицу поставили на новогодней площадке в Южном микрорайоне всего за час.
Оказалось, елка – не единственный сюрприз от Владимира. Каждый год пенсионер вывешивает на стену своего дома светящийся баннер с героями мультфильма «Ну, погоди!».