В Уфе на несколько лет перекроют движение на проспекте Салавата Юлаева

Движение перекроют по проезжей части первой полосы движения проспекта Салавата Юлаева в сторону аэропорта, а также первой полосы движения на въезде в город на пересечении с Заки Валиди. Также временно будет закрыто движение автотранспорта полосы торможения и разгона на участке с пересечением путепровода по улице Заки Валиди.