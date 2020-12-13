В Уфе на несколько лет перекроют движение на проспекте Салавата Юлаева

С заврашнего дня, 14 декабря, в Уфе на проспекте Салавата Юлаева частично закроют движение. Это связано проведением реконструкции транспортной развязки на пересечении с улицей Заки Валиди. Об этом заявили в пресс-службе мэрии башкирской столицы.
Движение перекроют по проезжей части первой полосы движения проспекта Салавата Юлаева в сторону аэропорта, а также первой полосы движения на въезде в город на пересечении с Заки Валиди. Также временно будет закрыто движение автотранспорта полосы торможения и разгона на участке с пересечением путепровода по улице Заки Валиди.
Ограничение движения будет действовать до 31 августа 2022 года. Мэрия Уфы просит с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и приносит извинения за причиненные неудобства.
Фото: Пресс-служба Администрации Уфы.