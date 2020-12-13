В Башкирии появилась еще одна ледовая переправа

На реке Белая в деревне Староянзигитово Краснокамского района Башкирии появилась еще одна ледовая переправа. Ее грузоподъемность составляет 2 тонны, длина 800 метров, а ширина - 100. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.