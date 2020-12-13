Пьяный житель Башкирии кинулся с кулаками на полицейского

Мужчина, заметив сотрудника полиции, переключил все свое внимание на стража порядка, разговаривая с ним в нецензурной форме. На законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, более того в присутствии граждан он начал оскорблять сотрудника полиции. После требования полицейского пройти с ним в опорный пункт, мужчина начал наносить удары по голове участкового. Чтобы усмирить буйного горожанина, сотруднику полиции пришлось применить физическую силу и немедленно доставить в отделение полиции.

пресс-служба МВД по Башкирии