Пьяный житель Башкирии кинулся с кулаками на полицейского
40-летний житель Кумертау напал на сотрудника полиции с кулаками. Накануне суд оштрафовал его на 35 тысяч рублей. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Инцидент произошел в феврале текущего года. Пьяный горожанин находился около одного из социальных учреждений и приставал к прохожим. На аморальное поведение мужчины обратил внимание сотрудник полиции.
Мужчина, заметив сотрудника полиции, переключил все свое внимание на стража порядка, разговаривая с ним в нецензурной форме. На законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, более того в присутствии граждан он начал оскорблять сотрудника полиции. После требования полицейского пройти с ним в опорный пункт, мужчина начал наносить удары по голове участкового. Чтобы усмирить буйного горожанина, сотруднику полиции пришлось применить физическую силу и немедленно доставить в отделение полиции.
пресс-служба МВД по Башкирии
Суд удовлетворил иск полицейского и определил компенсацию морального ущерба.