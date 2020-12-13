Под Уфой задержанный сотрудниками ДПС пьяный водитель съел протокол
Под Уфой в ходе профилактических рейдов задержанный сотрудниками ГИБДД пьяный водитель съел протокол. Инцидент попал в объектив видеорегистратора патрульной машины.
Как сообщает телеканал "Россия-1. Башкортостан", у водителя не было документов, а от прохождения медицинского освидетельствования и подписания протокола он отказался. Со слов инспекторов ДПС, все произошло внезапно, и они даже не успели его остановить.
Я думал, борьба началась в автомобиле, но оказывается, он просто ел постановление. Я схватил его за руки, но вот произошло, что он его проглотил. Неожиданно, конечно…
Марсель Кулгулдин, инспектор ДПС
Задержанный водитель заблокировал дверь и выжидал момент, когда один из сотрудников ГИБДД отойдет от автомобиля подальше. Перед тем, как вырвать из рук инспектора протокол, он развернул объектив камеры от себя.
В отношении 52-летнего мужчины были составлены административные материалы за управление автомобилем водителем, не имеющим при себе документов, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему грозит административный штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Марсель Бикташев, инспектор пропаганды УГИБДД МВД по РБ