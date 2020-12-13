Под Уфой задержанный сотрудниками ДПС пьяный водитель съел протокол

В отношении 52-летнего мужчины были составлены административные материалы за управление автомобилем водителем, не имеющим при себе документов, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему грозит административный штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Марсель Бикташев, инспектор пропаганды УГИБДД МВД по РБ