Ученые выяснили, как уничтожить коронавирус за две минуты

В мире все еще продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Ученые выяснили, что зубные пасты, в составе которых имеются цинк и олово, могут нейтрализовать коронавирус на 99,9% за две минуты. Об этом сообщает издание British Dental Journal.

В ходе другого исследования подтвердились полученные выводы о том, что ополаскиватель для полости рта, в состав которого входит хлорид цетилпиридиния, способен нейтрализовать вирус за полминуты.

Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 путем временного уменьшения количества вируса во рту.

авторы исследования

Исследования проводились с участием 260 пациентов с коронавирусом.