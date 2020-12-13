В Уфе продолжаются поиски 16-летнего подростка

В столице Башкирии продолжаются поиски без вести пропавшего 16-летнего Никиты Селюкова. Юношу ищут с 8 декабря. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении, однако обратно не вернулся.

Приметы Никиты: худощавый, на вид 16 лет, рост около 150 см, светлые волосы. В день исчезновения он был одет в темную куртку, толстовку синего цвета с капюшоном, светло-синие джинсы и кроссовки марки Adidas. С собой у него был телефон iPhone 6.