В Башкирии произошло ДТП с участием пьяного водителя: есть пострадавший

Вчера, 12 декабря, в Сиае произошло серьезное ДТП - столкнулись встречные автомобили Toyota Corolla и Lada Granta. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла на Индустриальном шоссе. За рулем "Тойоты" находился 55-летний местный житель, а "Грантой" управлял 25-летний парень. Оказалось, что водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.