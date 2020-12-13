В Башкирии взрослая женщина забеременела от подростка

Жительница Салавата забеременела от несовершеннолетнего и избежала судебного наказания. Подробности рассказали в пресс-службе городского суда.

Взрослая жительница Салавата вступила в интимную связь с 15-летним парнем. Установлено, что все произошло по обоюдному согласию. Применения психического и физического насилия зафиксировано не было.

В ходе судебного заседания подсудимая и адвокат заявили ходатайство о прекращении уголовного дела, мотивировав это тем, что подросток каких-либо претензий женщине не имеет. В результате суд освободил женщину от уголовной ответственности.