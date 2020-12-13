В Уфе на 60-м году жизни скончалась художник-скульптор Ляля Галеева

В Уфе на 60-м году жизни умерла живописец, художник декоративно-прикладного искусства Ляля Галеева. По предварительным данным, Ляля Науфалевна скончалась в реанимации от COVID-19. Об этом сообщили ИА "Башинформ" в Союзе художников Башкортостана.

График, скульптор, керамист и живописец Ляля Галеева родилась в Уфе в 1961 году. Она окончила художественное отделение УГИИ. С 1993 года являлась членом Союза художников России и Башкортостана, а также участвовала в международных, групповых, персональных, всероссийских и республиканских выставках.

По данным сайта издательство-лето.рф, работы художницы находятся в БГХМ им. М.В. Нестерова, ГНИ «Урал», галерее «Мирас», галерее «Рони» (Рига, Латвия), в коллекции международного симпозиума «Байкал-Керамистика (Иркутск), в частных собраниях в России и за рубежом.

В керамике работала, в основном, коллекциями, в фарфоре и глине – с 1989 года, в шамоте – с 1999 года. Она создавала интерьерную и экстерьерную скульптуру, произведения малой пластики и этнические инструменты.

Прощание с Лялей Науфалевной состоится в зале прощаний Южного кладбища с 14:00 до 16:00 в понедельник, 14 декабря.

Фото: СХ РБ.